Francia 74% | il sondaggio lo conferma Macron è spacciato

Da liberoquotidiano.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sondaggio rivela che il 74% dei francesi si oppone alle politiche di Macron, causando un forte calo del suo consenso. La crescente insoddisfazione si deve alle difficoltà economiche e alle recenti riforme impopolari. La maggior parte degli intervistati esprime sfiducia nel governo e chiede cambiamenti immediati. La situazione crea tensioni tra le forze politiche, che si preparano a nuove mobilitazioni di protesta. La crisi rischia di influenzare il panorama politico nel prossimo futuro.

C’era una volta il «Fronte repubblicano». In Francia, ogni volta che un candidato della destra mostrava di poter ottenere un certo successo elettorale, le altre forze politiche gollisti, socialisti e la gauche estrema (un tempo i comunisti, poi gli ecologisti e oggi i neo-giacobini in salsa pro-Pal di Jean-Luc Mélenchon)- dimenticavano l’odio anche feroce che le divide per schierarsi tutti insieme contro «les facho», i fasci. Il meccanismo, che dipende anche dal sistema elettorale uninominale a doppio turno, è appunto un meccanismo: non ha di per sè un colore politico. Si può ritorcere contro qualunque partito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

