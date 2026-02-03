Come ha fatto Lecornu dato per spacciato a dotare la Francia di una Finanziaria

Lecornu ha sorpreso tutti. Con una tempistica record, ha scritto e approvato la nuova legge di bilancio, rilanciando le sorti del governo francese. Dopo un inizio difficile e con poche speranze, è riuscito a tenere in piedi l’esecutivo e portare avanti la manovra finanziaria. La scena politica francese resta in tensione, mentre l’azione di Lecornu cambia le carte in tavola.

Parigi. Gli avevano dato pochi giorni di vita, solo qualche ora in più del suo primo governo, durato una notte, il più effimero della Quinta Repubblica francese. Ma Sébastien Lecornu ha smentito tutti. Ieri il primo ministro venuto dal gollismo, diventato negli anni un fedelissimo del presidente della Repubblica Emmanuel Macron, ha superato l'ultimo scoglio di un'estenuante maratona parlamentare per dotare la Francia di una legge finanziaria per il 2026: le due mozioni di sfiducia presentate dalla France insoumise, il partito della sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, e il Rassemblement national, la formazione della destra sovranista di Marine Le Pen e Jordan Bardella, non hanno raggiunto la maggioranza all'Assemblea nazionale per far cadere il Lecornu II.

