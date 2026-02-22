meloni macron slitta il vertice intergovernativo tra italia e francia

Il vertice tra Italia e Francia è stato rinviato a causa di tensioni diplomatiche tra i due governi. Le divergenze su alcune questioni economiche e politiche hanno contribuito a posticipare l'incontro, previsto inizialmente questa settimana. La decisione arriva dopo settimane di critiche pubbliche e scambi di accuse tra le rispettive leadership. La cancellazione dell’appuntamento ha lasciato in sospeso alcuni accordi già programmati, alimentando ulteriormente le tensioni tra Roma e Parigi.

da Roma Il rinvio era nell'aria da settimane. Ma arriva comunque in un clima appesantito da quella che è solo l'ultima di una lunga serie di schermaglie tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron (nella foto). Così, è inevitabile che quando l'agenzia France Presse batte la notizia dello slittamento a data da destinarsi del vertice franco-italiano in programma a Tolosa il 9 e 10 aprile in molti ripensino al duro botta e risposta sull'assassinio dello studente militante di destra Quantin Deranque. In verità, riferiscono fonti francesi, la richiesta di posticipare l'incontro sarebbe sì partita da Roma, ma sarebbe stata avanzata da Meloni direttamente a Macron a margine del Consiglio europeo che si tenne nel castello di Alden Biesen nelle Fiandre il 12 febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Merz accolto da Meloni a Villa Doria Pamphilj per il Vertice intergovernativo tra Italia e Germania – Il videoIl 23 gennaio 2026, a Villa Doria Pamphilj, a Roma, si è svolto il Vertice intergovernativo tra Italia e Germania, con l’accoglienza del Cancelliere tedesco Merz da parte del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Italia-Francia, il vertice programmato ad aprile slitta a giugnoIl vertice tra Italia e Francia, previsto per aprile, viene spostato a causa di impegni sovrapposti dei leader.

