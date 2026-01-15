Garlasco la cenere di sigaretta che può cambiare tutto

Nel caso del delitto di Garlasco, un elemento apparentemente minimo, come la cenere di sigaretta rinvenuta nella villetta di Chiara Poggi, assume un ruolo importante. Questo dettaglio, inserito nel quadro delle indagini, potrebbe contribuire a chiarire aspetti ancora irrisolti del delitto avvenuto nel 2007, offrendo spunti utili per comprendere meglio le dinamiche di quella tragica vicenda.

Nel mosaico ancora irrisolto del delitto di Garlasco, un dettaglio apparentemente marginale torna a occupare il centro della scena: la cenere di sigaretta trovata nella villetta dove Chiara Poggi fu uccisa il 13 agosto 2007. Un elemento che, secondo la difesa di Alberto Stasi, potrebbe aprire scenari del tutto incompatibili con la ricostruzione che ha portato alla condanna definitiva. A riaccendere i riflettori è stato Antonio De Rensis, avvocato di Stasi, intervenuto durante la trasmissione Ore 14. Il legale ha collegato la possibile nuova ricostruzione dell’aggressione, ipotizzata dai consulenti della famiglia Poggi e collocata in cucina, alla presenza di cenere nel posacenere proprio in quell’ambiente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

