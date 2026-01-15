Garlasco la cenere di sigaretta che può cambiare tutto
Nel caso del delitto di Garlasco, un elemento apparentemente minimo, come la cenere di sigaretta rinvenuta nella villetta di Chiara Poggi, assume un ruolo importante. Questo dettaglio, inserito nel quadro delle indagini, potrebbe contribuire a chiarire aspetti ancora irrisolti del delitto avvenuto nel 2007, offrendo spunti utili per comprendere meglio le dinamiche di quella tragica vicenda.
Nel mosaico ancora irrisolto del delitto di Garlasco, un dettaglio apparentemente marginale torna a occupare il centro della scena: la cenere di sigaretta trovata nella villetta dove Chiara Poggi fu uccisa il 13 agosto 2007. Un elemento che, secondo la difesa di Alberto Stasi, potrebbe aprire scenari del tutto incompatibili con la ricostruzione che ha portato alla condanna definitiva. A riaccendere i riflettori è stato Antonio De Rensis, avvocato di Stasi, intervenuto durante la trasmissione Ore 14. Il legale ha collegato la possibile nuova ricostruzione dell’aggressione, ipotizzata dai consulenti della famiglia Poggi e collocata in cucina, alla presenza di cenere nel posacenere proprio in quell’ambiente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Garlasco, oggi l'incidente probatorio che può cambiare tutto per Sempio: il Dna, le impronte, le tracce, cosa succederà in aula
Leggi anche: Garlasco, i due nuovi testimoni che possono cambiare tutto: "Versioni coincidenti"
Delitto di Garlasco: la sigaretta del killer può ribaltare il caso - Un dettaglio in casa Poggi potrebbe essere decisivo a chiudere il delitto di Garlasco. newsmondo.it
Garlasco, la sigaretta del killer cambia tutto: nuova pista svela verità inattese sul caso Chiara - Nuove piste investigative sulla scena in cucinaGarlasco, nuove valutazioni tecniche rimettono al centro la cucina come luogo d’innesco dell’aggression ... assodigitale.it
Garlasco in Tv, Infante annuncia: “Spartiacque importante”. La sigaretta del killer che ribalta le indagini - Ore 14 dedica sempre spazio al delitto di Garlasco, lo ha fatto anche martedì 14 gennaio 2026, parlando della nuova consulenza dei Poggi e di quello che può accadere a breve ... libero.it
Mattino 5. . #Garlasco, l'aggressione di Chiara è iniziata in cucina "Non è compatibile non la sentenza di condanna" parla in diretta l'avvocato De Rensis #Mattino5 - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.