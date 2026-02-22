Franceschi nel cda della Bonifica | Sicurezza idraulica la priorità Promuovere interventi innovativi

Claudio Franceschi, sindaco di Castel Guelfo, entra nel consiglio di amministrazione del Consorzio della Bonifica Renana per il prossimo quinquennio, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza idraulica. La sua nomina deriva dalla richiesta di migliorare gli interventi di prevenzione e risposta alle emergenze nel territorio. Franceschi si impegna a promuovere soluzioni innovative per tutelare le comunità locali dai rischi di allagamenti e frane. La sua presenza rappresenta un passo importante per la gestione delle risorse idriche.

Il sindaco di Castel Guelfo Claudio Franceschi nominato nel consiglio di amministrazione del Consorzio della Bonifica Renana per il quinquennio 2026–2030 in rappresentanza degli enti locali del territorio. Il nuovo direttivo, guidato dalla confermata presidente Valentina Borghi, registra anche il mandato bis dei vicepresidenti Marco Bergami e Davide Venturi oltre alla presenza dei consiglieri Andrea Degli Esposti e Daniele Passini. Il Consorzio della Bonifica Renana opera in un comprensorio definito dal bacino idrografico del fiume Reno che interessa un territorio di oltre 3.400 chilometri quadrati, coinvolgendo 63 comuni tra le città metropolitane di Bologna e Firenze e cinque diverse province. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

