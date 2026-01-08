Sicurezza idraulica nel veneziano | 654 mila euro per sette interventi

Il consorzio Bacchiglione annuncia l’avvio e la prossima conclusione di sette interventi per il ripristino delle sponde e il miglioramento della sicurezza idraulica nel veneziano. Sono stati stanziati 654 mila euro per interventi volti a ridurre i rischi derivanti dagli eventi meteorologici eccezionali verificatisi tra il 30 ottobre e il 5 novembre 2023. Questi lavori rappresentano un passo importante per la tutela del territorio e della popolazione locale.

