Frana di Furore | confermata la riapertura scatta il senso unico alternato
La strada statale 163 “Amalfitana” a Furore ha riaperto al traffico con un senso unico alternato, dopo le operazioni di messa in sicurezza del costone roccioso interessato dalla frana del 22 novembre. Il Comune di Furore ha confermato il completamento delle principali attività di intervento, consentendo la riapertura della tratta situata al km 23,300.
Confermato quanto annunciato dal Comune di Furore ad Anas: volgono al termine le attività principali eseguite sul costone roccioso, oggetto della frana dello scorso 22 novembre, attiguo alla tratta della strada statale 163 “Amalfitana”, in corrispondenza del km 23,300.Entro le ore 18 di questa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
