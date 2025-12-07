Detriti velenosi scaricati nell' oasi naturalistica con animali | parte l' esposto alle forze dell' ordine
La terra in questione è quella recuperata a bordo strada a seguito della manutenzione della strada provinciale. Di fatto, dunque, contaminata da diverse tipologie di inquinanti: dai rifiuti che vengono buttati sulla carreggiata al gasolio. E per questo, verosimilmente, destinata a procedure di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
