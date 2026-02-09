Erosione costiera | persi 300 ettari rischio per Romea e centri abitati

L’erosione della costa ha portato alla perdita di 300 ettari di terreno lungo la foce del fiume Reno. I prefetti di Ferrara e Ravenna si sono riuniti per coordinare gli interventi di messa in sicurezza delle aree più a rischio. La minaccia si fa sentire anche sui centri abitati e sulla strada Romea, che rischiano di essere compromessi se non si interviene subito. È emergenza, e le autorità stanno studiando le prime misure per proteggere il territorio.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.