Erosione costiera | persi 300 ettari rischio per Romea e centri abitati
L’erosione della costa ha portato alla perdita di 300 ettari di terreno lungo la foce del fiume Reno. I prefetti di Ferrara e Ravenna si sono riuniti per coordinare gli interventi di messa in sicurezza delle aree più a rischio. La minaccia si fa sentire anche sui centri abitati e sulla strada Romea, che rischiano di essere compromessi se non si interviene subito. È emergenza, e le autorità stanno studiando le prime misure per proteggere il territorio.
