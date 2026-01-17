Rifiuti vanno a fuoco l' intervento dei Vigili del Fuoco

Oggi, a Galzignano Terme, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Porto per spegnere un incendio scoppiato tra i rifiuti all’esterno di una villa in demolizione. L’intervento si è reso necessario per contenere le fiamme e garantire la sicurezza dell’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta, e le operazioni di spegnimento si sono concluse con successo.

Durante la mattinata di oggi, sabato 17 gennaio, i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Porto a Galzignano Terme, per domare un incendio propagatosi tra i rifiuti che si trovavano all’esterno di una villa in fase di demolizione. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, giunte da Abano Terme con un’autopompa e un'autobotte. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area si sono concluse dopo circa un’ora dall'ora dall'intervento. Presenti sul posto anche i Carabinieri che hanno provveduto a far partire gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Vasto incendio di rifiuti in via Acquicella Porto: intervento dei vigili del fuoco Leggi anche: Paura per un'abitazione a fuoco nella notte, intervento in forze dei vigili del fuoco Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Fiamme dalle campana dei rifiuti (FOTO), intervento dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio; Incendio in un'azienda di Zola Predosa: l'intervento di Arpae; Dro, campana interrata dei rifiuti organici prende fuoco: 3mila litri d’acqua per spegnere le fiamme; Incendio nella discarica: a fuoco un container dei rifiuti. Rifiuti abbandonati a fuoco a San leone, l’intervento dei Vigili del fuoco - Alcuni sacchi di rifiuti, contente plastica e carta, ma anche indifferenziato, e olio, sono stati avvolti dalle fiamme. grandangoloagrigento.it

Incendio in cantiere: rifiuti a fuoco fuori da una villa in fase di demolizione - Incendio di rifiuti a Galzignano Terme in via Porto, intervento dei Vigili del Fuoco e area messa in sicurezza. nordest24.it

Fiè allo Sciliar, a fuoco il carico di un camion dei rifiuti: intervento all’alba dei vigili del fuoco - Foto - Incendio nelle prime ore del mattino sul mezzo per la raccolta: decisivo il pronto intervento dell’autista che ha scaricato il materiale in fiamme. altoadige.it

Ensuring Your Property Meets Local Building Codes in Bengaluru.

OLIVERIO SULLA BONIFICA DI CROTONE, «ENI NON PUO' CONTROLLARE SE STESSA I RIFIUTI RADIOATTIVI VANNO RIMOSSI» Bonifica del SIN di Crotone, tra obblighi di legge e ritardi: l’ex presidente della Regione Calabria accusa Eni Rewind e chied - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.