La Fortitudo Bologna si impone su un’ostica avversaria, grazie a un ex giocatore, Ogden, che risponde presente. La partita, intensa e combattuta, vede i biancoblu alternarsi tra momenti di speranza e difficoltà, evidenziando le sfide di una squadra ancora in fase di consolidamento. Un incontro che lascia il segno nel cammino stagionale del team.

© Sport.quotidiano.net - Fortitudo, l’ex Ogden manda al tappeto i biancoblu

Bologna, 14 dicembre 2025 – Acciaccata e altalenante, prima viva, poi al tappeto: sempre fra luci e ombre. La Fortitudo Bologna incassa il secondo ko consecutivo e, a soli quattro giorni dal ko brianzolo, sbanda sulla Via Emilia, travolta da una Rimini in stato di grazia (terza vittoria di fila) con un sonoro 83-68. Il gruppo di testa dell'A2 è, di colpo, molto più lontano. Urge una reazione al PalaDozza, domenica alle 18, contro Ruvo di Puglia. La cronaca del match che si è giocato a Rimini. Nella grande soirée degli ex Ogden, Anumba e Caja, c’è ancora una volta Della Rosa a dirigere l’orchestra bolognese per via dell’ assenza di capitan Fantinelli. Sport.quotidiano.net