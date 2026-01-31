Milan mercato sotto controllo | difesa e centrocampo nel mirino

Il Milan continua a monitorare il mercato anche in questa fase calda. Non c’è fretta di rafforzare subito la difesa, ma i dirigenti tengono gli occhi aperti su occasioni a basso costo e giocatori da rilanciare. Per altri obiettivi, invece, si preferisce aspettare l’estate. La società lavora con calma senza lasciarsi prendere dall’ansia.

Il Milan resta attivo anche mentre il mercato entra nelle ore più calde. A Via Aldo Rossi non c'è l'urgenza di intervenire in difesa, ma l'attenzione non cala: occasioni low cost e profili da rilanciare vengono valutati con pragmatismo, mentre per altri obiettivi il discorso è rinviato all'estate. Difesa: Disasi torna sul radar, Giménez è un muro. Secondo La Gazzetta dello Sport, ai rossoneri è stato nuovamente proposto Axel Disasi. Il centrale francese, classe 1998, oggi al Chelsea, attraversa una fase complicata a Londra, con poche presenze maturate tra squadra riserve e Under 21. Fisicità e gioco aereo restano punti di forza, e proprio questo rende più percorribile l'ipotesi rispetto ad alternative di livello superiore.

La Lazio si prepara per il mercato di gennaio, concentrando l'attenzione su rinforzi per attacco e centrocampo.

