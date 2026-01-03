Il ministro della Difesa venezuelano, Vladimir Padrino Lopez, ha denunciato un attacco americano ritenuto illegale e volto a sfruttare le risorse nazionali. In un messaggio sui social media, ha annunciato il dispiegamento di forze militari in tutto il paese, in risposta agli attacchi recenti attribuiti agli Stati Uniti. La situazione evidenzia le tensioni tra Venezuela e Stati Uniti, sottolineando la disputa sul controllo delle risorse e il rispetto del diritto internazionale.

Il ministro della Difesa venezuelano Vladimir Padrino Lopez ha annunciato lo schieramento di forze militari in tutto il Paese in un video pubblicato sui social media, dopo che l’esercito statunitense ha condotto attacchi nel Paese. In un video, il ministro ha affermato che tutte le forze armate saranno schierate seguendo “gli ordini di Maduro”, ma non ha fatto alcun riferimento alla cattura del presidente venezuelano annunciato dal presidente americano Donald Trump. “Ci hanno attaccato, ma non ci sottometteranno”, ha detto Padrino Lopez. Il ministro ha anche rivolto un invito alla calma e all’unità e ha messo in guardia contro l’anarchia e il disordine, avvertendo: “ Non soccombiamo al panico che il nemico cerca di instillare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il ministro della Difesa venezuelano: “Vile attacco americano che viola il diritto internazionale. Vogliono le nostre risorse”

