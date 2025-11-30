Il football americano in lutto per la morte di uno dei giocatori dello scudetto | è stato anche presidente Gli Warriors piangono Benassi ’Benny’ fu tra gli eroi del 1986

Sport.quotidiano.net | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo del football americano e in particolare quello dei Warriors piange la scomparsa di Maurizio Benassi (foto). Maurizio, che per gli amici era semplicemente Benny, classe 1958, aveva fatto parte, nel 1986, di quello straordinario gruppo capace di vincere lo scudetto in Italia. Dopo una serie di finali sfortunate, il 6 luglio 1986, i Guerrieri trascinarono al Dall’Ara più di ventiquattromila spettatori, battendo, in finale, poi, gli Angels Pesaro. Campione d’Italia, Benny aveva conservato lo spirito goliardico e pionieristico di chi, negli anni Ottanta, aveva introdotto questo sport nel nostro paese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il football americano in lutto per la morte di uno dei giocatori dello scudetto 232 stato anche presidente gli warriors piangono benassi 8217benny8217 fu tra gli eroi del 1986

© Sport.quotidiano.net - Il football americano in lutto per la morte di uno dei giocatori dello scudetto: è stato anche presidente. Gli Warriors piangono Benassi ’Benny’ fu tra gli eroi del 1986

Leggi anche questi approfondimenti

football americano lutto morteIl football americano in lutto per la morte di uno dei giocatori dello scudetto: è stato anche presidente. Gli Warriors piangono Benassi ’Benny’ fu tra gli eroi del 1986 - Il mondo del football americano e in particolare quello dei Warriors piange la scomparsa di Maurizio Benassi (foto). Da sport.quotidiano.net

football americano lutto morteNba in lutto per la morte di Lenny Wilkens. Intanto ruggisce Golden State e va ai Knicks il derby di New York - Il basket americano piange la scomparsa di una sua leggenda, mentre in campo vincono Warriors contro Indiana e Minnesota contro Sacramento. Da corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Football Americano Lutto Morte