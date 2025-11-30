Il football americano in lutto per la morte di uno dei giocatori dello scudetto | è stato anche presidente Gli Warriors piangono Benassi ’Benny’ fu tra gli eroi del 1986

Il mondo del football americano e in particolare quello dei Warriors piange la scomparsa di Maurizio Benassi (foto). Maurizio, che per gli amici era semplicemente Benny, classe 1958, aveva fatto parte, nel 1986, di quello straordinario gruppo capace di vincere lo scudetto in Italia. Dopo una serie di finali sfortunate, il 6 luglio 1986, i Guerrieri trascinarono al Dall’Ara più di ventiquattromila spettatori, battendo, in finale, poi, gli Angels Pesaro. Campione d’Italia, Benny aveva conservato lo spirito goliardico e pionieristico di chi, negli anni Ottanta, aveva introdotto questo sport nel nostro paese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

