Il football americano in lutto per la morte di uno dei giocatori dello scudetto | è stato anche presidente Gli Warriors piangono Benassi ’Benny’ fu tra gli eroi del 1986
Il mondo del football americano e in particolare quello dei Warriors piange la scomparsa di Maurizio Benassi (foto). Maurizio, che per gli amici era semplicemente Benny, classe 1958, aveva fatto parte, nel 1986, di quello straordinario gruppo capace di vincere lo scudetto in Italia. Dopo una serie di finali sfortunate, il 6 luglio 1986, i Guerrieri trascinarono al Dall’Ara più di ventiquattromila spettatori, battendo, in finale, poi, gli Angels Pesaro. Campione d’Italia, Benny aveva conservato lo spirito goliardico e pionieristico di chi, negli anni Ottanta, aveva introdotto questo sport nel nostro paese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Nazionale italiana di football americano tra le grandi del mondo. Dopo la medaglia di bronzo agli Europei , ora inizia il vero percorso internazionale della nostra storia. Complimenti a tutta la Federazione e un grazie speciale allo staff sanitario e fisioter - facebook.com Vai su Facebook
Da giovedì sono in edicola su “Maria con te” con un pezzo sulla squadra di football americano dei Crusaders. ? @SJASanMarcos #avemaria #california #crusaders #football #latino #sangiuseppe #statiuniti Vai su X
Il football americano in lutto per la morte di uno dei giocatori dello scudetto: è stato anche presidente. Gli Warriors piangono Benassi ’Benny’ fu tra gli eroi del 1986 - Il mondo del football americano e in particolare quello dei Warriors piange la scomparsa di Maurizio Benassi (foto). Da sport.quotidiano.net
Nba in lutto per la morte di Lenny Wilkens. Intanto ruggisce Golden State e va ai Knicks il derby di New York - Il basket americano piange la scomparsa di una sua leggenda, mentre in campo vincono Warriors contro Indiana e Minnesota contro Sacramento. Da corrieredellosport.it