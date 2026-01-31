La situazione a Gaza si fa sempre più grave. Durante la giornata di oggi, i raid israeliani hanno provocato la morte di almeno 12 persone, tra cui anche bambini. Le operazioni continuano e la popolazione si trova nel caos, con la paura di nuove vittime.

È di almeno 12 palestinesi morti il bilancio di alcuni raid effettuati oggi, sabato, da Israele sulla Striscia di Gaza. Lo riferiscono gli ospedali Shifa e Nasser di Gaza, precisando che fra i morti ci sono diversi bambini. Si tratta di uno dei bilanci più pesanti dall’accordo di ottobre volto a porre fine ai combattimenti. Gli attacchi hanno colpito un condominio a Gaza City e una tenda a Khan Younis, secondo quanto riferito dai funzionari degli ospedali che hanno accolto i corpi. L’ospedale Shifa ha dichiarato che l’attacco a Gaza City ha ucciso una madre, tre bambini e uno dei loro parenti, mentre l’ospedale Nasser ha affermato che un attacco in un campo tendato ha provocato un incendio che ha causato la morte di sette persone, tra cui un padre, i suoi tre figli e tre nipoti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, 12 morti per raid Israele sulla Striscia: anche bambini

Approfondimenti su Gaza Raidi

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Gaza Raidi

Argomenti discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Gaza, 12 morti per raid Israele sulla Striscia: anche bambini; Gaza, neonato muore di freddo. Netanyahu: A Israele il controllo dal fiume al mare; Gaza, l'Idf ha trovato i resti dell'ultimo ostaggio israeliano.

A Gaza ci sono stati più di 70mila morti. Ora lo conferma anche IsraelePer la prima volta dal 7 ottobre 2023, alcune fonti militari hanno comunicato ai giornali il bilancio delle vittime nella Striscia: c'è identità di ... avvenire.it

Israele alla fine conferma che i morti a Gaza sono oltre 70mila. Ma nella realtà potrebbero essere molti di piùIsraele conferma il dato dei palestinesi uccisi durante il bombardamento a tappeto nella Striscia di Gaza: sono oltre 70mila, per la precisione ... notizie.tiscali.it

#Tg2000 - Media israeliani: 71 mila morti a #Gaza. Domenica riapre valico #Rafah #30gennaio #Israele #USA #BoardOfPeace #Davos #Trump #MedioOriente #Hamas #TelAviv #Palestina #Netanyahu #Esteri #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com

Quando la menzogna cade: Israele conferma i numeri di Gaza — e con essi il genocidio. 71.000 uccisi dai soli attacchi diretti, il bilancio reale può superare i 600.000 morti. Per due anni Israele e i suoi alleati hanno negato i numeri del massacro di Gaza, defin - facebook.com facebook