Giorno della Memoria al Petrella una riflessione sulla cultura della guerra con lo show Stupidorisiko Emergency Teatro
In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Longiano propone un momento di riflessione rivolto alle giovani generazioni. Attraverso lo spettacolo
In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Longiano promuove un momento di riflessione dedicato alle giovani generazioni attraverso il teatro civile e l’educazione alla pace. Sabato 31 gennaio alle ore 11, al Teatro Petrella, andrà in scena lo spettacolo “Stupidorisiko. Una geografia.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Dalla memoria al presente: Officine della Cultura in tournée per il Giorno della Memoria 2026
In occasione del Giorno della Memoria 2026, Officine della Cultura promuove una tournée teatrale in tutta Italia.
Vi aspettiamo! 31 gennaio 2026 ore 21:00 Via Alcide De Gasperi 5 - 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI) #nowar #savethedate #pace #teatrocivile #abolishwar #peace #culturadipace #stopwar #ilteatrodiemergency #teatro #Teatro #ceraunavolta #utopia - facebook.com facebook
