Fiorentina-Pisa probabili formazioni e dove vederla in tv

La Fiorentina affronta il Pisa dopo aver conquistato un'importante vittoria in Conference League contro lo Jagiellonia. La causa di questa sfida è il bisogno di mantenere il ritmo in campionato e migliorare la posizione in classifica. I giocatori si preparano con intensità, consci dell'importanza di ottenere punti fondamentali. La partita si gioca al Franchi, dove i tifosi attendono una risposta concreta dalla squadra. La sfida si preannuncia intensa e ricca di emozioni.

Dopo la bella prova in Conference League contro lo Jagiellonia, la Fiorentina si rigetta nel campionato, dove l'attende la sfida casalinga contro il Pisa. Quella di domani (ore 18:30) rappresenta una sfida cruciale per la squadra di Vanoli, che approfittando anche della sconfitta del Lecce, potrebbe in caso di vittoria finalmente tirarsi fuori dal terzultimo posto e agganciare la zona salvezza, oltre a mettere una bella distanza proprio dai nerazzurri, ultimi insieme al Verona. Di seguito le probabili formazioni. Dopo il largo turnover effettuato in Conference League, Paolo Vanoli è pronto a schierare nuovamente i titolari per questa importante sfida salvezza. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Fiorentina-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tvLa sfida tra Fiorentina e Milan, in programma il 11 gennaio 2026, rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre. Jagiellonia-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tvLa partita tra Jagiellonia e Fiorentina si gioca a causa dei playoff di Conference League che determinano le squadre qualificabili agli ottavi. Pisa Fiorentina dove vederla, canale tv, streaming, formazioni Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fiorentina-Pisa: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Fiorentina-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su De Gea, Kean, Stojilkovic e Durosinmi; Fiorentina, le ultime verso il Pisa: c'è fiducia per i recuperi di Solomon e De Gea; Fiorentina-Pisa: dove vederla, canale tv, streaming, formazioni. Probabili formazioni Fiorentina-Pisa: chi gioca con Kean, le decisioni su de Gea e TramoniProbabili formazioni Fiorentina Pisa - Le possibili scelte di Vanoli e Hiljemark per il match della 26^ giornata di Serie A ... fantamaster.it Fiorentina-Pisa, le probabili formazioni: ballottaggio Ndour-Fabbian, esordio dal 1' per Iling JrLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Fiorentina-Pisa (Lunedì 23 febbraio, ore 18.30, arbitra Mariani, diretta tv su DAZN): Come arriva. tuttomercatoweb.com Il derby tra Fiorentina e Pisa cade in un insolito lunedì lavorativo nel tardo pomeriggio, costringendo molti tifosi viola a organizzarsi tra impegni e difficoltà. Nonostante l’orario poco comodo, la partita è cerchiata in rosso da tempo: fondamentale per la classi - facebook.com facebook Franchi, vicino il sold out per #Fiorentina- #Pisa. Il lunedì non spaventa i tifosi viola x.com