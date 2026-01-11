fiorentina milan probabili formazioni e dove vederla in tv

La sfida tra Fiorentina e Milan, in programma il 11 gennaio 2026, rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre. Dopo quattro partite, la Fiorentina ha raccolto sette punti, evidenziando segnali di crescita. In questo articolo troverai le probabili formazioni e le modalità per seguire l'incontro in diretta televisiva.

Firenze, 11 gennaio 2026 – Dopo aver fatto 7 punti in quattro gare, in casa Fiorentina non si può ancora parlare di continuità, ma dei segnali importanti di miglioramento si sono visti. Dimenticando la brutta gara di Parma, i viola hanno vinto con l’Udinese, hanno fatto il bis con la Cremonese e hanno colto un bel pareggio (con un’impresa sfiorata) sul campo della Lazio. Oggi (ore 15 – diretta tv su Dazn) la Fiorentina trova un avversario molto forte come il Milan: mentre i gigliati hanno bisogno di punti salvezza, i rossoneri sono in lotta per le posizioni di vertice. Occorrerà una partita intensa, attenta e coraggiosa dei viola per fare risultato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

