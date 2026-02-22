Fibra ottica lampioni acqua Chiusi finalmente i cantieri è tempo di ripristinare le strade

I lavori di fibra ottica, i lampioni e gli interventi sull’acqua hanno causato disagi nelle strade di Nerviano. Dopo mesi di interventi, le imprese hanno completato le opere e stanno preparando il ripristino delle vie. La fine dei cantieri permette di restituire sicurezza e funzionalità alle strade, che sono state spesso chiuse al traffico. Ora si attende solo l’apertura ufficiale delle nuove infrastrutture e il ritorno alla normalità.

È tempo di chiudere i cantieri e restituire alla città strade nuove di zecca. Con l'arrivo dei mesi di aprile e maggio prenderà il via a Nerviano la fase conclusiva di una lunga stagione di interventi infrastrutturali che, negli ultimi mesi, ha visto operare sul territorio diverse società per lavori strategici. Nel comune di Nerviano, infatti, partiranno le attività di rifacimento definitivo dei manti stradali interessati dagli scavi effettuati da Fibercop e Open Fiber per la posa della fibra ottica, da Smart City nell'ambito del potenziamento dell' illuminazione pubblica con nuovi pali e da Cap Holding per le manutenzioni della rete idrica.