Festival di Sanremo 2026 | premi alla carriera a Leali Mogol e Caselli Conti | E’ l’ultima volta punto a un’edizione da record

Carlo Conti annuncia che il Festival di Sanremo 2026 premia Leali, Mogol e Caselli con riconoscimenti alla carriera. La decisione deriva dal contributo di lunga data di questi artisti alla musica italiana. Conti ha anche dichiarato che questa sarà l’ultima edizione che condurrà personalmente, puntando a rendere l’evento memorabile. La presentazione ufficiale si avvicina, e gli organizzatori preparano una edizione che mira a superare ogni record.

SANREMO – Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo è tornato a collegarsi indiretta al Tg1 di oggi, 22 febbraio 2026, per le ultime anticipazioni sulla 76esima edizione che prenderà il via martedì 24 febbraio. "E' tutto pronto, abbiamo fatto le ultime prove, anche per l'apertura. Posso annunciare una cosa che non avevo detto, i premi alla carriera andranno a Fausto Leali, Mogol e Caterina Caselli, tre grandi nomi che hanno fatto tanto per la musica italiana e per il Festival di Sanremo" ha svelato Conti. Poi, un annuncio a sorpresa con un siparietto con la conduttrice del telegiornale, Giorgia Cardinaletti.

Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della serata finale di Sanremo. Premi alla carriera a Fausto Leali, Mogol e Caterina CaselliGiorgia Cardinaletti, giornalista del Tg1, ha preso parte alla conduzione della serata finale di Sanremo.

Carlo Conti sceglie Giorgia Cardinaletti come conduttrice di Sanremo e lei resta sconvolta

