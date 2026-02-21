Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della serata finale di Sanremo Premi alla carriera a Fausto Leali Mogol e Caterina Caselli

Giorgia Cardinaletti, giornalista del Tg1, ha preso parte alla conduzione della serata finale di Sanremo. La sua presenza è stata decisa per celebrare i trent’anni di carriera di Fausto Leali, Mogol e Caterina Caselli, che hanno ricevuto premi alla carriera. Cardinaletti ha affiancato Carlo Conti e Laura Pausini, portando un tocco di professionalità alla serata. La manifestazione ha offerto anche momenti di musica e riconoscimenti.

Sarà Giorgia Cardinaletti, giornalista e conduttrice del Tg1, volto di punta dell'informazione Rai, a d affiancare Carlo Conti e Laura Pausini nella serata conclusiva del 76° Festival di Sanremo. L'annuncio è stato dato come da tradizione in diretta al Tg1 dallo stesso Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival, che ha svelato così un nuovo tassello del mosaico del Sanremo 2026 dedicato a Pippo Baudo. Spazio, poi, i Premi alla carriera per rendere omaggio a quegli artisti che hanno reso immortale la canzone italiana. E il direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 li ha annunciati a 72 ore dall'apertura del sipario in un collegamento da Sanremo con il Tg1.