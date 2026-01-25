Montano Antilia | Il Sindaco Trivelli difende il giovane in difficoltà dopo l’incidente a Vallo della Lucania

Il sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli, ha espresso solidarietà nei confronti del giovane coinvolto nell’incidente a Vallo della Lucania. In un contesto di preoccupazione cittadina, Trivelli ha sottolineato l'importanza di affrontare la situazione con comprensione e attenzione. La sua presa di posizione mira a evidenziare il rispetto e la vicinanza alle persone in difficoltà, mantenendo un approccio sobrio e rispettoso.

Il sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli, è intervenuto per commentare l'incidente avvenuto a Vallo della Lucania, dove un giovane in stato di agitazione ha generato apprensione tra i cittadini. Trivelli ha espresso una riflessione profonda sull'episodio, evidenziando che il ragazzo coinvolto è una persona di buon cuore e con una forte volontà, un lavoratore stimato e proveniente da una famiglia rispettabile e ben integrata nella comunità. "È importante considerare che questo giovane sta attraversando una fase complessa della sua vita, segnala da eventi personali che hanno influenzato il suo equilibrio psicologico.

