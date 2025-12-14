Battocletti sempre più regina dell' atletica | oro agli Europei di cross

Nadia Battocletti si conferma protagonista nell’atletica internazionale, aggiudicandosi nuovamente il titolo agli Europei di cross. A Lagoa, in Portogallo, l’atleta italiana ha dominato la gara, consolidando la sua posizione tra le migliori specialiste continentali. Un risultato che testimonia il suo talento e la crescita costante nel panorama dell’atletica leggera.

Agli Europei di cross di Lagoa, in Portogallo, Nadia Battocletti ripete il successo del 2024 e vince il titolo continentale. La trentina conclude la sua prova con il tempo di 24'52», distaccando di 15 secondi la britannica Megan Keith, seconda classificata. Italia d’oro anche nella staffetta mista, con Gaia Sabbatini, Sebastiano Parolini, Marta Zenoni e Pietro Arese. Feedpress.me

