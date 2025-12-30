Bus si schianta contro un camion in autostrada | un morto e 20 feriti

Nella serata di lunedì 29 dicembre, sull'autostrada A26, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un autobus, un camion e tre vetture. L’incidente ha causato un morto e circa 20 feriti. Le autorità stanno ancora ricostruendo le cause dell’accaduto e garantendo le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della zona.

Un morto e circa 20 feriti. Questo il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, lunedì 29 dicembre, sull'autostrada A26: un autobus ha tamponato un camion, coinvolgendo anche tre vetture. La tragedia è avvenuta poco dopo le 21, nel tratto che attraversa il. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Bus si schianta contro un camion in autostrada: un morto e 20 feriti Leggi anche: Scontro tra bus e camion in autostrada: un morto e 20 feriti, alcuni gravi Leggi anche: Genova, scontro tra bus e camion in autostrada: un morto e 20 feriti, alcuni gravi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Bus si schianta contro un camion in autostrada: un morto e 20 feriti; Maxi incidente sull’A26: un morto e più di 20 feriti a Genova; Incidente a Genova, sulla A26 all'altezza di Mele scontro tra un autobus e un camion: 1 morto e 20 feriti; Roma, incidente a Ostia: auto si schianta contro un bus. Morta 27enne, grave l'amica di 26 anni. India, camion contro bus nel sud del Paese: almeno 20 morti - È di almeno 20 morti e oltre 20 feriti in India il bilancio di un incidente avvenuti nel sud del Paese vicino alla città di Chevalla, circa 50 chilometri a sudovest di Hyderabad, dove ... video.corriere.it Video. Paesi Bassi: treno si schianta contro un camion al passaggio a livello - Incidente ferroviario nei Paesi Bassi: un treno si è schiantato contro un camion a un passaggio a livello. it.euronews.com Si schianta con l'auto contro un camion fermo per lavori: automobilista ferita - Incidente stradale sulla strada provinciale 119 a Perano: la conducente, 61 anni, è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Pescara ... chietitoday.it

Anthony Joshua si schianta in auto contro un camion, due morti e diversi feriti in Nigeria: il pugile è stato portato d’urgenza in ospedale - I video x.com

SI SCHIANTAcontro un camion fermo per lavori: automobilista ferita, arriva l'elisoccorso https://cityne.ws/F01tK - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.