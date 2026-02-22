Ferrari a 200 km h si schianta | due feriti e parapetto divelto

Una Ferrari a 200 kmh si schianta contro il parapetto, causando due feriti e danneggiando la recinzione. La vettura ha perso il controllo lungo il lungomare Federico II di Svevia a Gela nella notte di domenica 22 febbraio 2026. I soccorritori hanno trovato i due occupanti feriti e hanno subito trasportato in ospedale. Il parapetto divelto si trova ancora sul luogo dell’incidente, che ha attirato numerosi passanti. La polizia indaga sulle cause dell’incidente.

Un dramma che si ripete: la Ferrari contro il parapetto a Gela. La notte di domenica 22 febbraio 2026 ha un nuovo, drammatico episodio lungo il lungomare Federico II di Svevia a Gela, in provincia di Caltanissetta. Un’auto sportiva, una Ferrari, si è schiantata contro il parapetto, causando due feriti e sollevando nuove preoccupazioni sulla sicurezza di quella tratta di strada. L’incidente è avvenuto intorno alle 18:09, come riportato dalle fonti locali. I due giovani a bordo della vettura, i cui nomi non sono stati resi noti per motivi di privacy, hanno riportato ferite non gravi. Sono stati immediatamente trasportati all’ospedale Vittorio Emanuele di Caltanissetta, dove sono stati sottoposti alle cure del caso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sbanda e si schianta contro parapetto: Ferrari F8 distrutta e due feriti a GelaUna Ferrari F8 ha perso il controllo e si è schiantata contro il parapetto lungo il lungomare di Gela, provocando danni al veicolo e ferendo due giovani a bordo.

Ferrari si schianta contro un parapetto a Gela, due feriti. Nello stesso punto martedì era morto un giovaneUna Ferrari ha investito un parapetto sul lungomare Federico II di Svevia a Gela, causando due feriti.

