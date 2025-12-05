Dieci milioni di euro per quattro interventi sulle strade provinciali previsto anche il rifacimento di via Prati

Via libera, cone la consegna dei lavori per 10 milioni di euro, per quattro importanti interventi sulla viabilità della provincia di Pescara.La Provincia di Pescara, guidata dal presidente Ottavio De Martinis, annuncia l’avvio ufficiale di quattro significativi interventi infrastrutturali. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

