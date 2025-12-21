Rifacimento dei marciapiedi via ai lavori straordinari per rendere le strade più sicure
Rifacimento dei marciapiedi, via ai lavori straordinari per rendere le strade più sicure Viareggio, 21 dicembre 2025 – Sono in programma interventi di manutenzione e ricostruzione dei marciapiedi e dell’asfalto nelle aree di Viareggio e Torre del Lago. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e la qualità delle strade comunali. All’approvazione della prossima giunta, si procederà con i lavori previsti dal programma.
Viareggio, 21 dicembre 2025 – Nuovi interventi in vista sui marciapiedi di Viareggio e Torre del Lago: all’approvazione della prossima giunta comunale, infatti, il programma di manutenzione ricostruttiva dell’asfalto e dei marciapiedi delle strade comunali. Il programma aggiorna l’elenco delle strade e delle aree interessate ai lavori e introduce interventi ritenuti prioritari per lo stato di usura del manto stradale e dei marciapiedi, nonché per la necessità di ampliare e riqualificare aree di parcheggio e percorsi ciclabili, per un investimento totale di 2 milioni e 400mila euro. “Con questo programma di manutenzione straordinaria – si legge in una nota del Comune – intendiamo dare una risposta concreta alle esigenze di sicurezza e vivibilità dei nostri quartieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
