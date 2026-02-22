Fermato con furgone a targa prova colpisce un carabiniere e scappa | preso con crack e cocaina sulla Casilina

Un uomo di 35 anni, fermato con un furgone a targa prova, ha investito un carabiniere e poi è scappato sulla Casilina. La polizia lo ha rintracciato poco dopo, trovandolo in possesso di crack e cocaina. Durante la fuga, aveva tentato di seminare le forze dell’ordine, ma è stato arrestato e portato in caserma. Gli agenti hanno anche sequestrato droga e materiale per il confezionamento. L’uomo ora deve rispondere di vari reati legati allo spaccio di stupefacenti.

Il 35enne tenta la fuga dopo aver lanciato gli involucri lungo la strada: sequestrati 50 grammi di crack, 30 di cocaina e 10 di hashish. Arrestato e portato in carcere a Frosinone. L’intervento è avvenuto nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati nel comune di Frosinone. I militari, notando un furgone sospetto munito di targa prova che si aggirava in orario serale lungo la SS6 Casilina con due persone a bordo, hanno deciso di procedere al controllo. Durante le verifiche, il passeggero, senza apparente motivo, ha colpito con una bottiglia uno dei carabinieri e ha tentato di darsi alla fuga, gettando lungo la strada alcuni involucri di cellophane. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Blitz sulla Casilina: 50g crack, 30g cocaina e un arresto violentoUn uomo di 35 anni di Acuto è stato fermato dai carabinieri con 50 grammi di crack, 30 di cocaina e un atteggiamento violento.

Fermato in strada con crack e cocaina, giovane nei guaiUn giovane di 18 anni proveniente da Nocera Inferiore è stato arrestato nei giorni scorsi.

