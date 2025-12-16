Un giovane di 18 anni proveniente da Nocera Inferiore è stato arrestato nei giorni scorsi. Durante un controllo stradale, è stato trovato in possesso di circa dieci grammi di sostanze stupefacenti, tra crack, cocaina e hashish. L'episodio evidenzia ancora una volta i problemi legati al traffico e all’uso di droga tra i giovani.

© Salernotoday.it - Fermato in strada con crack e cocaina, giovane nei guai

