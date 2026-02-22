Femmina di pitone abbandonata cerca casa | si chiama Madame Bis ed è dolcissima

Madame Bis, una femmina di pitone abbandonata, cerca una nuova casa dopo essere stata trovata in un giardino. La causa del suo abbandono resta sconosciuta, ma la bestia si mostra molto affettuosa e socievole. È stata accolta temporaneamente da un rifugio, dove le hanno dedicato cure e attenzioni. Ora, gli operatori cercano qualcuno disposto a offrirle una vita serena e senza rischi. Madame Bis aspetta una famiglia che le dia fiducia e affetto.

Il fenomeno dell’abbandono degli animali domestici ha smesso da tempo di riguardare esclusivamente le specie tradizionali come cani e gatti. Un caso emblematico, che sta suscitando grande interesse a Milano e non solo, è quello di Madame Bis, una femmina di pitone reale ( Python regius ) che attende una nuova famiglia da oltre tre anni. Ritrovata nel settembre del 2022 mentre vagava solitaria in una piazzetta nei pressi di via Astesani, Madame Bis è diventata il simbolo di una categoria di animali spesso dimenticata: gli esotici “senza voce”. La vicenda ha inizio con una segnalazione anonima che ha portato gli agenti del commissariato Greco-Turro a intervenire in un’area pubblica milanese. 🔗 Leggi su Cultweb.it

