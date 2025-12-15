Sanremo | Fedez-Masini con ‘Male necessario’ Lamborghini con ‘Voilà’

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al prossimo Festival di Sanremo, Fedez e Marco Masini si esibiranno con il brano ‘Male necessario’, mentre Elettra Lamborghini porterà sul palco ‘Voilà’. L'evento si prepara a offrire un ricco cartellone di performance e nuove proposte, attirando l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

sanremo fedez masini con 8216male necessario8217 lamborghini con 8216voil2248217

© Lapresse.it - Sanremo: Fedez-Masini con ‘Male necessario’, Lamborghini con ‘Voilà’

Roma, 14 dic. (LaPresse) – Fedez e Marco Masini parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo con il brano ‘Male necessario’, Elettra Lamborghini con ‘Voilà’. Lo hanno annunciato loro stessi durante ‘Sarà Sanremo’ su Rai1. “E’ un piccolo mantra per ricordare e non dimenticare che le tempeste che si affrontano nell’arco di una vita possono anche essere delle opportunità”, ha spiegato Fedez. “Ci siamo incontrati sotto questo aspetto, raccontiamo le storie, anche le nostre”, ha aggiunto Masini. Lamborghini, da parte sua, ha parlato così del suo brano: “Si balla, bisogna essere felici. Sono già pronta”. Lapresse.it

Fedez, Marco Masini, FT Kings - BELLA STRONZA (Live Version)

Video Fedez, Marco Masini, FT Kings - BELLA STRONZA (Live Version)

sanremo fedez masini 8216maleSanremo: Fedez-Masini con ‘Male necessario’, Lamborghini con ‘Voilà’ - Fedez e Marco Masini parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo con il brano 'Male necessario', Elettra Lamborghini con ... lapresse.it

sanremo fedez masini 8216maleTitoli canzoni Sanremo 2026, Fedez-Masini con “Male necessario”, Tommaso Paradiso e “I romantici” - Canzoni Sanremo 2026, i titoli dei brani in gara Durante la puntata di Sarà Sanremo abbiamo assistito come da tradizione alla sfilata dei 30 ... televisionando.it