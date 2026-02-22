Fece sparire le scritture contabili della società | condannato un imprenditore

Edoardo Cigna, imprenditore di Canicattì, ha distrutto le scritture contabili della società, causando gravi dubbi sulla gestione finanziaria. La decisione della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento arriva dopo aver accertato che l’imprenditore aveva eliminato documenti fondamentali per nascondere problemi economici. La sentenza si basa sulle prove di azioni volte a ostacolare un eventuale controllo. La vicenda rimane sotto osservazione nel settore imprenditoriale locale.

I giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno condannato l’imprenditore Edoardo Cigna, di Canicattì, per bancarotta. Cigna, titolare dell’impresa Sicily Ingross operante nel settore commerciale, era accusato di avere fatto sparire le scritture contabili della società e di avere provocato un ammanco di circa 250 mila euro. Durante la procedura fallimentare, il curatore aveva denunciato l’impossibilità di ricostruire il registro Iva e quello dei beni ammortizzabili, segnalando che era stata trovata soltanto la documentazione dell’Agenzia delle Entrate relativa alle dichiarazioni dei redditi del 2015, 2016 e 2017. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Confisca per evasione fiscale e distruzione di scritture contabili: sequestrati beni a imprenditore di CeppaloniLa Guardia di Finanza di Montesarchio ha eseguito il sequestro disposto dal Tribunale di Benevento nei confronti di un imprenditore di Ceppaloni.

Condannato l'imprenditore Gerosi ex presidente della SarzaneseSi è concluso dopo dodici anni il processo per truffa ai danni dello Stato che coinvolgeva Renato Gerosi, ex presidente della Sarzanese Calcio e proprietario dell'Hotel Santa Caterina.

