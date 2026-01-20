Confisca per evasione fiscale e distruzione di scritture contabili | sequestrati beni a imprenditore di Ceppaloni

La Guardia di Finanza di Montesarchio ha eseguito il sequestro disposto dal Tribunale di Benevento nei confronti di un imprenditore di Ceppaloni. L'azione è stata motivata da un'evasione fiscale superiore a 260mila euro e dalla distruzione delle scritture contabili. L’intervento si inserisce nel contrasto alle frodi fiscali e alla tutela della legalità economica, garantendo la corretta gestione delle attività commerciali e finanziarie.

Evasione da oltre 260mila euro e distruzione dei registri contabili: la Guardia di Finanza di Montesarchio esegue la confisca disposta dal Tribunale di Benevento a carico dell'amministratore di una società di Ceppaloni.. I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Montesarchio hanno dato esecuzione, su delega di questa Procura della Repubblica, ad una confisca diretta e per equivalente, emessa dal Tribunale Ordinario di Benevento, nei confronti del rappresentante legale di una società con sede a Ceppaloni operante nel settore dell'installazione di impianti elettrici e tecnici in relazione ai reati di omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini delle Imposte Dirette e dell'IVA e di distruzione delle scritture contabili, oggetto di condanna passata in giudicato.

