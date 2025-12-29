Condannato l’imprenditore Gerosi ex presidente della Sarzanese

Si è concluso dopo dodici anni il processo per truffa ai danni dello Stato che coinvolgeva Renato Gerosi, ex presidente della Sarzanese Calcio e proprietario dell’Hotel Santa Caterina. Tra gli imputati che hanno optato per il patteggiamento, anche Gerosi, noto imprenditore romano. La vicenda ha avuto un’ampia eco nella provincia, segnando un importante capitolo giudiziario per il settore imprenditoriale locale.

Si è concluso dopo ben dodici anni il processo per truffa ai danni dello Stato che vedeva coinvolto, tra gli altri imputati che avevano scelto la via del patteggiamento, anche Renato Gerosi imprenditore romano molto conosciuto in Provincia per essere stato il proprietario dell'Hotel Santa Caterina e presidente della Sarzanese Calcio quando il club calcistico rossonero militava nel campionato di serie D. Gerosi è stato condannato dal collegio del Tribunale della Spezia presieduto dal giudice Marta Perazzo alla pena di due anni di reclisoone e la sua azienda sanzionata di cinquanta mila euro. L'inchiesta aveva coivolto Gerosi al tempo amministratore della società Gestecos che si occupò dei lavori di ristrutturazione del carcere di Villa Andreino a Spezia.

