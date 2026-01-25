Pari tra Fc Osimo e Passatempese Cupramontana-Castelbellino sospesa

Il match tra Fc Osimo e Passatempese si conclude con un pareggio, offrendo un risultato equilibrato. La gara tra Cupramontana e Castelbellino, valida per la prima categoria alla 17ª giornata, è stata invece sospesa a causa della nebbia, lasciando in sospeso l’esito della partita. Entrambi gli incontri rappresentano momenti importanti del calcio dilettantistico locale, con situazioni che richiedono ulteriori sviluppi.

Finisce in pareggio il derby tra Fc Osimo e Passatempese. Sospesa per nebbia Cupramontana-Castelbellino Prima categoria, 17esima giornata. Girone B. Argignano-Borgo Minonna 0-0, Borghetto-Cingolana 2-0, Pietralacroce-Olimpia Marzocca 0-1, Real Cameranese-Filottranese 1-2, Cupramontana-Castelbellino (sospesa per nebbia al 29’ primo tempo sullo 0-0), Fc Osimo-Passatempese 0-0, Barbara Monserra-Castelleonese 0-0, Le Torri Castelplanio-Staffolo 3-4. Classifica: Fc Osimo 40; Borghetto 33; Olimpia Marzocca 32; Passatempese 29; Real Cameranese 27; Filottranese 25; Pietralacroce 23; Castelleonese 22; Staffolo, Borgo Minonna e Le Torri 19; Argignano 16; Castelbellino 15; Barbara Monserra e Cingolana 14; Cupramontana 8. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pari tra Fc Osimo e Passatempese. Cupramontana-Castelbellino sospesa Pari della capolista Fc Osimo, ma il Borghetto non ne approfittaLa partita tra Fc Osimo e Cingoli si conclude con un pareggio, mantenendo la posizione della capolista invariata. Leggi anche: Big match tra Fc Osimo e Borghetto. In palio c’è già mezzo campionato Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Pari tra Fc Osimo e Passatempese. Cupramontana-Castelbellino sospesa; Secondo pari consecutivo per FC Osimo, Borghetto vince all’inglese: Tabellini Prima B; PRIMA B. L'FC Osimo non sfonda in casa della Cingolana S.F.; Pari della capolista Fc Osimo, ma il Borghetto non ne approfitta. Pari della capolista Fc Osimo, ma il Borghetto non ne approfittaLa capolista Fc Osimo pareggia a Cingoli, ma non ne approfitta il Borghetto che non va oltre il pari ... msn.com Prima Categoria. E’ il giorno del derby Fc Osimo-Passatempese. Una stracittadina tra due squadre in saluteE’ il giorno del derby tra Fc Osimo e Passatempese, prima contro quarta in classifica del girone B di Prima Categoria. Alla stracittadina arrivano due squadre in salute. Il programma. sport.quotidiano.net Serie B Gara apertissima e carica di tensione: i Pirates lottano fino all’ultimo e strappano un pari a Padova Plebiscito Padova - LABIRRATORIO Osimo Pirates finisce 6-6 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.