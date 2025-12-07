fc osimo torna al successo e allunga il loreto rifila un poker di gol

La capolista FC Osimo (Prima Categoria, girone B) torna a vincere allungando in classifica: +8 sulla seconda, il Borghetto. Poker di reti anche per il Loreto nel girone C. Prima categoria, 12esima giornata (ore 14:30). Girone B. Oggi: Filottranese-Cingolana. Ieri: Olimpia Marzocca-Borgo Minonna 0-0, Argignano-Barbara Monserra 1-2, Borghetto-Real Cameranese 1-1, Castelbellino-Passatempese 1-1, Cupramontana-Staffolo 0-0, FC Osimo-Le Torri Castelplanio 4-0, Pietralacroce-Castelleonese 1-0. Classifica: FC Osimo 31; Borghetto 23; Olimpia Marzocca e Passatempese 19; Real Cameranese 18; Castelleonese 17; Filottranese, Pietralacroce e Le Torri 15; Staffolo 14; Borgo Minonna 12; Barbara Monserra 11 e Argignano 11; Castelbellino 10; Cingolana 9; Cupramontana 5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

