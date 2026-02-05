Martedì il generale Dagvin R. M. Anderson, del Comando americano per l’Africa, ha annunciato che un piccolo contingente di soldati è stato inviato in Nigeria. La mossa arriva mentre i militari nigeriani continuano a combattere contro le forze dell’Isis, e nel frattempo si svolgono incontri diplomatici in Mali, con gli americani che tornano nella regione.

Scatta la fase due dell'operazione contro lo Stato islamico ad Abuja. L'alleanza dei terroristi fra Africa occidentale e Sahel e l'inadeguatezza degli Africa Corps russi Relativismo vade retro. Il manifesto di Leone XIV sul mondo che cambia Martedì, il generale Dagvin R. M. Anderson del Comando americano per l’Africa ha annunciato che un piccolo contingente è stato schierato in Nigeria. Dopo i bombardamenti dello scorso dicembre, che hanno preso di mira l’Isis nel nord dello stato africano, l’invio di boots on the ground segna l’inizio della seconda fase dell’operazione americana nell’Africa occidentale contro il gruppo jihadista. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Soldati i Nigeria contro l’Isis e incontri diplomatici in Mali. Gli americani sono tornati

Approfondimenti su Nigeria Isis

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Nigeria Isis

Argomenti discussi: Nigeria, almeno 170 morti in un attacco terroristico nel Kwara; Nigeria: Paluku (Carmelitani), non è solo guerra ai cristiani. Religione, petrolio e Stato debole alimentano il conflitto; In Nigeria ancora rapimenti e violenze Una chiesa metodista data alle fiamme; In Nigeria almeno 160 persone sono state uccise in un attacco armato contro due centri abitati: è il più grave degli ultimi mesi.

Nigeria: nuovi assalti a chiese e conventi ad Agwara e Mashegu/ Gli USA inviano un contingente di soldatiNigeria, a febbraio già due attacchi da parte delle bande armate: sono arrivati ad Abuja in queste ore i primi soldati inviati da Trump ... ilsussidiario.net

In Nigeria è terrore con un'altra strage di 200 persone in due attacchi jihadistiAlmeno 170 persone sono state uccise in un attacco condotto da uomini armati contro gli abitanti di Woro, un remoto villaggio nello Stato di Kwara, nella Nigeria centrale. Lo ha riferito a Reuters un ... msn.com

Nigeria, attacco contro una base militare Un gruppo di militanti islamisti nigeriani ha lanciato un attacco in una base militare nello Stato nordorientale del Borno, uccidendo 11 soldati e ferendone altre 12. A dare la notizia è l’esercito del Paese, mentre il bilanci facebook

Il #17gennaio 2010 a #Jos in Nigeria, delle proteste fra musulmani e cattolici provocano più di 200 morti. Alla base ci sono diversi fattori, oltre a quello religioso, tra cui le rivalità etniche e la situazione di gravità economica che affligge gran parte della popolazi x.com