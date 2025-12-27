Famiglia nel bosco nuova istanza contro l’allontamento dei figli Tra i consulenti di parte nominato anche lo psichiatra cattolico Cantelmi

Dopo la doppia bocciatura della Corte d’appello e del tribunale dei minori, gli avvocati di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion hanno presentato una nuova istanza contro l’ordinanza che ha sospeso la loro responsabilità genitoriale e stabilito l’allontanamento dei tre figli in una struttura protetta. Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solina hanno inoltre nominato i propri consulenti di parte dopo che i giudici hanno disposto una perizia psichiatrica per la coppia: si tratta della psicologa Martina Aiello e dello psichiatra Tonino Cantelmi. Quest’ultimo è un volto noto anche a livello mediatico: professore associato della università Pontificia Gregoriana, presidente di associazioni professionali cattoliche e nominato nel 2020 da Papa Francesco come “Consultore del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

