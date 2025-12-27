Famiglia nel bosco nuova istanza contro l’allontamento dei figli Tra i consulenti di parte nominato anche lo psichiatra cattolico Cantelmi
Dopo la doppia bocciatura della Corte d’appello e del tribunale dei minori, gli avvocati di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion hanno presentato una nuova istanza contro l’ordinanza che ha sospeso la loro responsabilità genitoriale e stabilito l’allontanamento dei tre figli in una struttura protetta. Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solina hanno inoltre nominato i propri consulenti di parte dopo che i giudici hanno disposto una perizia psichiatrica per la coppia: si tratta della psicologa Martina Aiello e dello psichiatra Tonino Cantelmi. Quest’ultimo è un volto noto anche a livello mediatico: professore associato della università Pontificia Gregoriana, presidente di associazioni professionali cattoliche e nominato nel 2020 da Papa Francesco come “Consultore del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Chi è Tonino Cantelmi, lo psichiatra di Papa Francesco pronto a cambiare le sorti della Famiglia nel bosco
Leggi anche: Famiglia nel bosco, i legali presentano nuova istanza contro l'ordinanza del Tribunale dei minori
Famiglia nel bosco, i legali presentano una nuova istanza contro l'ordinanza; Famiglia nel bosco, nuova istanza per il ricongiungimento. «Ora hanno una casa confortevole e i bambini sono in buona salute»; Famiglia nel bosco, presentata nuova istanza per il ricongiungimento. Gli avvocati chiedono l'annullamento dell'ordinanza. Ora la famiglia dispone di casa confortevole; Famiglia nel bosco, le accuse contro la madre: «Insistente e diffidente».
Famiglia nel bosco, nuova istanza contro l’allontamento dei figli. Tra i consulenti di parte nominato anche lo psichiatra cattolico Cantelmi - Nominato come consulente lo psichiatra cattolico Cantelmi. ilfattoquotidiano.it
Famiglia nel bosco, nuova istanza contro ordinanza sospensione responsabilità genitoriale - Leggi su Sky TG24 l'articolo Famiglia nel bosco, nuova istanza contro ordinanza sospensione responsabilità genitoriale ... tg24.sky.it
Nuova istanza contro l'allontanamento dei tre bambini della famiglia nel bosco - I legali della famiglia nel bosco hanno presentato lo scorso 24 dicembre una nuova istanza contro l'ordinanza con cui il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha sospeso la responsabilità genitoriale ... ansa.it
Nuova istanza contro l'allontanamento dei tre bambini della famiglia nel bosco. Nominati i consulenti di parte in vista del test psicologico. #ANSA - facebook.com facebook
La famiglia nel bosco riunita per Natale, ma non per il pranzo. Salvini: “Vergogna” x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.