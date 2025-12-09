Quanto costa la famiglia nel bosco al Comune di Palmoli
Il caso della cosiddetta "famiglia nel bosco" continua a far discutere. In attesa che il tribunale per i minorenni dell'Aquila sciolga la sua riserva sulla richiesta di revoca dell'allontanamento, nei giorni scorsi è arrivato il parere negativo sul ricongiungimento dei tre bambini con i genitori. 🔗 Leggi su Today.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
CROCIERA in FAMIGLIA 1998€ totale cabina su Costa TOSCANA da CIVITAVECCHIA per 8 GIORNI ? dall' 1 all' 8 ottobre in TRIPLA FINESTRA ? entro il 13/12 ? SPECIALE: 1998€ (invece di 2582) ? CABINA: tripla con finestra garantita ? FAMIGLIA: - facebook.com Vai su Facebook
Famiglia nel bosco, il Comune di Palmoli spende 244 euro al giorno per mantenere la madre e i tre figli - Il Comune di Palmoli, in provincia di Chieti, finora ha speso circa cinquemila euro per il mantenimento della famiglia nel bosco: 244 euro al giorno ... Secondo virgilio.it