Quanto ci costano al giorno Famiglia nel bosco parla il sindaco di Palmoli

La vicenda della cosiddetta famiglia del bosco continua a riempire pagine e talk televisivi, mentre tra Palmoli e l'Aquila si cercano risposte che tardano ad arrivare. L'impressione, a più di tre settimane dal provvedimento di allontanamento dei tre bambini, è quella di un percorso ancora tortuoso, segnato da valutazioni tecniche, conti economici, posizioni istituzionali che non sempre parlano la stessa lingua. E in questo scenario così frammentato, il Comune di Palmoli, appena 850 abitanti, si trova improvvisamente chiamato a sostenere un onere inatteso e, per molti, insostenibile. Il sindaco Giuseppe Rosario Masciulli ha spiegato pubblicamente come l'intera macchina dell'assistenza sia diventata un peso quotidiano sulle casse comunali.