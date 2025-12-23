Accertamenti psichici sui genitori | nuova verifica delle toghe sulla famiglia nel bosco
Il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila ha disposto verifiche sullo stato psichico dei genitori di una famiglia residente nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti. La decisione, annunciata oggi e riportata dal Tg1 Rai, mira a valutare le condizioni familiari e garantire il benessere dei minori coinvolti.
È necessario verificare lo stato psichico dei genitori della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti: a disporlo è il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila in un'ordinanza pubblicata oggi e anticipata dal Tg1 Rai. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Famiglia nel bosco, i bimbi fanno visite mediche e colloquio psicologico. Nordio: “Grave toglierli ai genitori, faremo accertamenti”
Leggi anche: Famiglia nel bosco, il Csm interviene a tutela delle toghe del Tribunale dei minorenni dell’Aquila
"Accertamenti psichici sui genitori": nuova verifica delle toghe sulla famiglia nel bosco - Il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila ha ordinato verifiche sui genitori della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli ... ilgiornale.it
Dai primi accertamenti l’ordigno sarebbe una bomba probabilmente austriaca risalente alla Prima Guerra Mondiale, e non al secondo conflitto come inizialmente ipotizzato. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.