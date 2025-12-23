Accertamenti psichici sui genitori | nuova verifica delle toghe sulla famiglia nel bosco

Il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila ha disposto verifiche sullo stato psichico dei genitori di una famiglia residente nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti. La decisione, annunciata oggi e riportata dal Tg1 Rai, mira a valutare le condizioni familiari e garantire il benessere dei minori coinvolti.

