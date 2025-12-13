Famiglia nel bosco i genitori cedono sulla scuola | sì alla maestra a casa

Una famiglia nel bosco affronta una svolta nella gestione scolastica, con i genitori che decidono di affidare l'istruzione alla maestra a domicilio. Mentre il padre si occupa degli animali nel casolare, Catherine e i figli frequentano la casa famiglia in tre momenti quotidiani. La situazione evidenzia un cambiamento nelle dinamiche familiari e nelle scelte educative.

Da circa un mese il padre è rimasto da solo nel casolare a badare agli animali, mentre Catherine è ammessa nella casa famiglia coi figli in tre occasioni giornaliere: colazione, pranzo e cena. Tgcom24.mediaset.it

Famiglia nel bosco, i genitori cedono su tutto pur di riavere i figli: accettano vaccini e insegnante a casa - I genitori della famiglia nel bosco dicono sì ai vaccini e alle lezioni a domicilio con una insegnante per riavere i figli ... virgilio.it