Famiglia nel bosco il 23 gennaio perizia personologica e psico-diagnostica sui genitori | Valutare idoneità per responsabilità genitoriale

Il prossimo 23 gennaio, al Tribunale per i minorenni de L’Aquila, prenderà avvio una perizia personologica e psico-diagnostica sui genitori di Nathan Trevallion. L’obiettivo è valutare l’idoneità di Trevallion e Birmingham a ricoprire il ruolo di genitori, garantendo il benessere e la tutela dei figli. La perizia fornirà elementi necessari a stabilire la responsabilità genitoriale in un contesto di tutela e cura familiare.

In sostanza, la perizia dovrà stabilire se Trevallion e Birmingham siano in grado di esercitare in modo adeguato il ruolo di genitori e di garantire il benessere dei figli Prenderà il via il prossimo 23 gennaio la perizia disposta dal Tribunale per i minorenni de L’Aquila su Nathan Trevallion. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Famiglia nel bosco, il 23 gennaio perizia personologica e psico-diagnostica sui genitori: "Valutare idoneità per responsabilità genitoriale" Leggi anche: Famiglia del bosco, al via il 23 gennaio la perizia psichiatrica sui genitori: 120 giorni per valutare le competenze genitoriali di Nathan e Catherine Leggi anche: Famiglia nel bosco, i genitori convocati in tribunale il 4 dicembre, verso passo indietro del giudice Angrisano e ripristino responsabilità genitoriale Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il 23 gennaio al via la perizia sulla famiglia nel bosco; Famiglia nel bosco, via alle visite psicologiche: il 23 gennaio il primo esame e 120 giorni per decidere; Famiglia del bosco, scatta la perizia sui genitori: il 23 gennaio l’avvio degli accertamenti del Tribunale; Famiglia nel bosco, divisi anche a Capodanno: l'incontro tra Nathan e i suoi figli sarà limitato e sorvegliato. Famiglia del bosco, c’è la data della perizia psichiatrica: al vaglio capacità genitoriale di Catherine e Nathan - Il 23 gennaio inizierà la perizia psichiatrica su Catherine e Nathan, la “famiglia del bosco”. fanpage.it

FAMIGLIA NEL BOSCO: IL 23 GENNAIO INIZIANO I TEST PSICOLOGICI SUI GENITORI ORDINATI DAL TRIBUNALE - L’AQUILA: TORNA LA FIERA DELL’EPIFANIA, INCOGNITA MALTEMPO, 295 BANCHI NEL CENTRO STORICO L'AQUILA - abruzzoweb.it

Il 23 gennaio al via la perizia sulla famiglia nel bosco - Prenderà il via il 23 gennaio la perizia della consulente tecnica d'ufficio nominata dal Tribunale dei minorenni dell'Aquila, Simona Ceccoli, su Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori ... msn.com

Una passeggiata in famiglia nell'altra metà del mio mondo. Il bosco da toccare, annusare, ammirare. Camminiamo tra le foglie a terra, il muschio e rami scricchiolanti, i rami nudi e noi con i giacconi. Ci si chiede chi venga a decorare gli alberi a Natale e ci si au - facebook.com facebook

Famiglia del bosco: il fattore tempo in gioco sulla potestà genitoriale La sospensione diventa definitiva se la famiglia non adotta le misure necessarie entro il termine stabilito #iaea #aiea x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.