Falco tre punti d’oro Il Montecalvo impatta

Falco ha segnato tre punti decisivi, portando la Della Rovere a vincere contro il Montecalvo. La causa principale è stata la prestazione di Fratini, Tanfani e Antonioni, che hanno segnato nel secondo tempo, mentre Ruiu si è distinto con un gol al 37’. Andreoletti, Rossi e Vincenzi hanno cercato di reagire, ma senza successo. Franceschetti è entrato al 30’ del secondo tempo, mentre Biagioli M. ha concluso la partita al 9’ della ripresa.

della rovere 1 mercatellese 3 DELLA ROVERE: Fratini, Tanfani, Antonioni (37' st Ruiu), Andreoletti, Rossi, Vincenzi (30' st Franceschetti), Creatore (9' st Biagioli M.), Litargirio (9' st El Kheir), Carboni, Vitali M., Massi (17' st Biagioli T.). All. Vitali L. MERCATELLESE: Rossi, Cerpolini (41' st Cancellieri), Gregori (22' st Manfredi), Agnesi, Ruci, Bricca, Cantucci, Sacchi, Bozzi (36' st Corsini), Ciaffoni (22' st Fiore), Cappelletti (14' st Ciasullo). All. Bruscia J. (foto) Arbitro: Natali di Pesaro Reti: 3' pt Cappelletti, 9' pt Ciaffoni, 40' pt Bozzi, 49' st Tanfani (rig.) ORCIANO La Mercatellese liquida in trasferta la pratica Della Rovere nella prima frazione di gioco.