Continua il sogno del Cgc Tre punti d’oro a Sarzana

Corona e i suoi compagni di squadra hanno conquistato tre punti decisivi a Sarzana, grazie a una prestazione energica e determinata. La causa principale della vittoria risiede nella forte volontà di reagire dopo le ultime sconfitte e nel lavoro intenso in allenamento. I giocatori hanno mostrato concentrazione e compattezza in campo, portando a casa un risultato importante. La sfida ha visto protagonisti vari attaccanti e difensori, tra cui Lavagetti e Grossi.

sarzana 2 cgc viareggio 5 SARZANA: Corona, Borsi, Rubio, Tabarelli, Munne, Manrique, De Rinaldis, Angeletti, Lavagetti, Grossi. All.: Festa. CGC VIAREGGIO: Poletti Fi., D'Anna, Ambrosio, Torner, Cinquini, Muglia, Lombardi, Rosi, Poletti Fr.. All. De Gerone. Arbitri: Eccelsi e Brambilla. Reti: 4'pt Cinquini, 5'pt D'Anna, 16' Ambrosio; 13'st De Rinaldis, 21' st Lombardi, 22'' Rubio, 24' st Rosi. SARZANA – Il Cgc espugna Sarzana, raggiungere il Trissino (per una notte) e resta in scia del Bassano. Il Sarzana cerca subito di prendere il comando delle operazioni. Ma al primo vero affondo dei bianconeri Torner pesca sotto misura Cinquini che supera Corona.