Faenza perde la sua leggenda | William Barducci 69 anni 3 gol

William Barducci, noto ex calciatore di Faenza, è morto a 69 anni a causa di complicazioni legate a una malattia. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo del calcio locale, dove ha lasciato un’impronta forte con tre gol segnati e un ruolo importante nel passato sportivo della squadra. Barducci era ricordato anche per il suo impegno nel settore giovanile e per il suo rapporto stretto con la comunità di San Mauro Pascoli. La sua assenza si farà sentire in tutta la regione.

Faenza piange William Barducci: un bomber gentile tra campo e futuro negato. Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di William Barducci, figura simbolo del Faenza Calcio e del calcio romagnolo, avvenuta oggi, sabato 21 febbraio 2026, nella sua San Mauro Pascoli all’età di 69 anni. La sua carriera, pur non avendo raggiunto le vette del calcio internazionale, ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi faentini e non solo, testimoniando un’epoca in cui il calcio era profondamente radicato nel tessuto sociale delle comunità locali. Barducci, giocatore e allenatore, incarna un’Italia calcistica che cambia, un calcio più umano e legato al territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu Addio al bomber gentiluomo che a Faenza scelse di farsi allenatore: il calcio piange William BarducciWilliam Barducci, noto bomber gentiluomo, ha deciso di lasciare il calcio dopo aver trascorso quattro anni tra Faenza e il suo ruolo di allenatore. Addio a Valentino Garavani, Meloni: “Oggi l’Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare”Valentino Garavani, icona della moda italiana, si è spento lasciando un’impronta indelebile nel settore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Faenza soffre ma vince contro Casoria, un buon Ravenna perde a Chiusi; FOCUS BM/ Serie B Emoticon - Girone B: La Virtus Roma 1960 perde il big match a Livorno ma resta in testa, la Pielle vede la vetta ma poi cade. Luci ed ombre per Caserta, che settimana per l'Andrea Costa Imola e Nocera - di Valerio Laurenti; Settore giovanile Faenza Virtus, bene ancora la Under 19 Faenza. Il Museo Viola piange la scomparsa di William BARDUCCI. Nato a Santarcangelo di Romagna il 5 giugno 1956, William giocò nella Fiorentina durante la stagione 1977-78 con 6 presenze e 3 reti. Il Museo Fiorentina, porgendo le condoglianze, si stringe com - facebook.com facebook