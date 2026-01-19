Valentino Garavani, icona della moda italiana, si è spento lasciando un’impronta indelebile nel settore. La notizia ha suscitato cordoglio anche tra le istituzioni, che riconoscono il valore del suo contributo al prestigio del nostro Paese. La sua eredità artistica e culturale continuerà a ispirare generazioni future, consolidando il ruolo della moda come esempio di eccellenza italiana nel mondo.

Valentino Garavani, un nome che più di tutti ha plasmato il panorama stilistico italiano, ha lasciato dietro di sé una tradizione unica e inimitabile. Il rosso, divenuto simbolo della forza e dell’intraprendenza femminile, l’eleganza nella scelta dei tagli e dei tessuti, l’attenzione ai dettagli e alle forme in ogni singolo abito che ha lasciato la sua maison per presentarsi al mondo sulle passerelle internazionali sono solo una parte del mondo dell’ultimo imperatore della moda. Valentino è stato infatti un simbolo del talento e della passione italiani, un segno indelebile di come l’Italia sia stata culla e coacervo della moda e dello styling. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Addio a Valentino Garavani, Meloni: “Oggi l’Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare”

Valentino, Meloni "Una leggenda, continuerà a ispirare"Valentino, figura iconica del panorama italiano, lascia un'impronta indelebile nella cultura del paese.

Addio a Valentino, Meloni: "Oggi l’Italia perde una leggenda"È con grande rispetto che si ricorda Valentino Garavani, celebre stilista italiano scomparso all’età di 93 anni nella sua residenza romana.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Addio a Valentino Garavani: chi controlla oggi la maison che porta il suo nome? Da Marzotto al Qatar, tutti i passaggi - Da Marzotto al Qatar: tutti i passaggi di proprietà del marchio Valentino, oggi controllato da Mayhoola con una partecipazione del 30% di Kering ... ilfattoquotidiano.it