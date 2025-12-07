Made in Italy cibo da record | export agroalimentare più forte dei dazi

Roma, 7 dicembre 2025 – Sulla tavola di Natale potremmo trovare un regalo, la cucina italiana è infatti candidata a diventare patrimonio Unesco, il verdetto finale è atteso “durante la sessione del Comitato a Nuova Delhi il 10 dicembre”, ricorda sul sito la Presidenza del Consiglio, che mette in fila i nostri due punti di forza: i “saperi antichi tramandati nel corso dei secoli” ma anche il “rituale di convivialità, valore culturale del nostro Paese”. "Vino, pasta, formaggi, olio e salumi: il cibo Made in Italy che vale miliardi" Verso i 70 miliardi di export agroalimentare. I nostri gioielli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Made in Italy, cibo da record: export agroalimentare più forte dei dazi

News recenti che potrebbero piacerti

Il Sense of Italy oltre il Made in Italy A Padova la presentazione del libro curato da Mariano Bella (Ufficio Studi Confcommercio) rivela la sorprendente vivacità del Terziario di Mercato in funzione “export” Leggi QUI C’era una volta il Made in Italy che era la stell - facebook.com Vai su Facebook

| Il Vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy @Vale_Valentini_ @mimit_gov partecipa al Consiglio #TTE Telecomunicazioni. In agenda, in materia di digitale: Competitività Semplificazione Applicazione del DSA Più info consilium.eur Vai su X

Export prodotti DOP italiani supera i12 miliardi, record per cibo e vino - La DOP Economy italiana si afferma come pilastro del Made in Italy: raggiunto valore di 20,7 miliardi di euro nel 2024. Riporta quifinanza.it

Agrifood made in Italy verso il record di 70 miliardi di export nel 2025 - Analisi Nomisma: l’Italia è il nono esportatore mondiale per valore, ma serve diversificare gli sbocchi per non dipendere dai primi 5 mercati che rappresentano oltre metà delle esportazioni complessiv ... Scrive ilsole24ore.com

Summer Fancy Food: Coldiretti, a New York i record del Made in Italy tra cibo contadino e turismo - Una giornata dedicata ai record dell’agroalimentare italiano e alla sua importanza per l’economia del Paese, dal turismo all’export, ma anche al ruolo del cibo contadino per garantire la sicurezza ... Lo riporta agensir.it

Cibo e bevande Made in Italy spingono l’export, i dazi non fanno paura - L’export italiano registra una forte espansione a settembre 2025 (del 10,5% su base annua), sostenuta soprattutto dal comparto agroalimentare ... Si legge su quifinanza.it

In Usa dilaga cibo Italian sounding, record alert su Authentico - Nelle ultime settimane del secondo trimestre 2025 Authentico, la App gratuita sulla tutela del Made in Italy nel mondo, ha registrato il record di segnalazione di prodotti alimentari Italian ... Riporta ansa.it

Made in Italy, l'export può ancora battere il suo record - È questo il messaggio che arriva dal Made in Italy day che ha riunito a Roma imprenditori,istituzioni e leader ... Riporta ansa.it