Dazi Usa dichiarati illegali sospiro di sollievo per l' export | Il Made in Italy ha tenuto ora più certezze

I dazi imposti dagli Stati Uniti sono stati giudicati illegali, poiché il governo americano non ha ottenuto l’autorizzazione del Congresso. La decisione arriva dopo che un tribunale ha confermato la mancanza di validità delle misure, che avevano colpito molte aziende italiane. La sentenza offre una boccata d’ossigeno all’export italiano, che aveva subito un rallentamento. Ora si attendono eventuali variazioni nelle tariffe e nelle restrizioni commerciali.

La Corte Suprema degli Stati Uniti boccia la linea di Trump, Patrignani (Confcommercio): "Lo avevamo previsto, il mercato americano non rinuncia ai nostri prodotti" I dazi voluti dal presidente Donald Trump sono illegali. Per imporli, avrebbe dovuto ottenere l'autorizzazione del Congresso. Lo ha stabilito la Corte Suprema degli Stati Uniti, con una sentenza che segna la più seria battuta d'arresto politica per l'inquilino della Casa Bianca dall'inizio del suo secondo mandato. "Tanto rumore per nulla - commenta il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani -. Lo avevamo, ancor prima della Corte suprema, ipotizzato come Confcommercio.