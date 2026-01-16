Il Tar ha confermato la decisione del Comune di Pisa di rimuovere le bancarelle di souvenir da piazza Manin. La pronuncia permette di procedere con il trasloco senza ostacoli, segnando una fase di regolamentazione e riqualificazione dell’area. La vicenda si inserisce nel contesto delle iniziative volte a migliorare l’assetto urbano e garantire una gestione più ordinata dello spazio pubblico.

Pisa, 16 gennaio - 2026 - Via libera al trasloco delle bancarelle che vendono souvenir in piazza Manin, senza ulteriori intoppi. Lo ha stabilito stamani il Tar della Toscana dopo un primo stop deciso in seguito a un'istanza cautelare presentata da un gruppo di ambulanti. Immediate le contro deduzioni proposte dal Comune e accolte oggi dal tribunale amministrativo regionale che fissa in "un giorno, il termine perentorio" per liberare l'area, consentendo così il completamento del restyling del percorso turistico finanziato con fondi Pnrr. L'istanza dei commercianti dell'altro giorno, spiega il Tar nel decreto presidenziale di oggi, era stata accolta "in ragione dell’assenza di specifiche ragioni di urgenza, che non venivano evidenziate nel provvedimento comunale citato" ma la suvccessiva istanza presentata dal Comune è stata rappresentata "la necessità di completare i lavori di riqualificazione della piazza nell’arco temporale di due mesi, a pena della perdita del finanziamento concesso per la loro esecuzione nell’ambito del Pnrr", ovvero un'urgenza che non era stata indicata nella precedente ordinanza di sgombero e che, invece, precisa il Tar, "rende rilevante la valutazione dell’interesse pubblico alla sollecita esecuzione dei lavori e recessiva la posizione giuridica dei ricorrenti, poiché questi potranno proseguire altrove la loro attività e un eventuale danno patrimoniale potrà essere oggetto di risarcimento in caso di accoglimento delle loro ragioni in sede di merito". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Tar dà ragione al Comune, via le bancarelle da piazza Manin

Leggi anche: Piazza Manin, il Tar accoglie l'istanza del Comune: "Cantiere avanti senza interruzioni"

Leggi anche: Antenne telefoniche, il TAR Veneto dà ragione al Comune di Solesino

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Antenne telefoniche il TAR Veneto dà ragione al Comune di Solesino; Supermercato vicino ai cimiteri Respinto il ricorso dei cittadini Il Tar dà ragione al Comune; Sospeso senza stipendio da Unisa | il Tar dà ragione al professore Alfano; Il Tribunale amministrativo dà ragione agli agricoltori | il Consorzio ha sbagliato i conti sui contributi tutto da rifare.

Bacoli ha ottenuto il Premio di Comune Plastic Free 2026, un importante riconoscimento conquistato per il quinto anno consecutivo, annunciato dalla Camera dei Deputati e dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione. Un prestigioso traguardo che si rinnova per i - facebook.com facebook

Luserna S.G. : ampliamento Caffarel, il Tar da ragione al Comune x.com